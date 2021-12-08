Atletico Madrid son maçta turu aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Porto'yu 3 golle geçen Atletico Madrid adını Son 16'ya yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio do Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi La Liga temsilcisi Atletico Madrid 3-1 kazanarak Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösterdi.
Atletico'ya turu getiren golleri Antoine Griezmann, Angel Correa ve Rodrigo de Paul atarken Porto'nun tek sayısı ise Sergio Oliveira'dan geldi.
Porto'da Wendell ve Agustin Marchesin, Atletico Madrid'de ise Yannick Carrasco kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Porto, UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam ederken Atletico Madrid ise Devler Ligi'nin Son 16 Turu'nda rakibini bekleyecek.