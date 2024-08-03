  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezil kıyaslama! CHP’li vekilden katil Netanyahu için skandal sözler

Türkiye'de 'olağanüstü' keşif!

Gazze’deki katliamı kınamayanların hayvan sevgisinden söz etme hakları yok

Türkiye ile ilgili açıklanan veri İngiliz ekonomisti şaşırttı: Bu hiç mantıklı değil

İran, Heniyye suikastının neresinde? O isim, "Bu durum tuhaf ötesi" diyerek herkesi ters köşe yaptı

Skandal ifşa oldu: İş Bankası ne kadar Erdoğan düşmanı varsa hepsine büyük jest yapmış!

Süleyman Soylu'dan, namussuzca iftiralara karşı flaş hamle! Ha bu da size kapak olsun

İngiltere'nin Sunderland kentinde faşistler camiye saldırdı! Polisle çatıştı ve araç yaktı

Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın

Alın size alkollü mekanda özgürlük! Seküler laikçi kızlara önce taciz sonra saldırı
Spor Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı kadrosuna kattı
Spor

Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 15:10:00 -
Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı kadrosuna kattı

İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile şampiyonluk yaşayan defans oyuncusu Robin Le Normand'ı kadrosuna kattı.

LaLiga temsilcisi Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı. Madrid takımı son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Le Normand'ı renklerine bağladı. 2018 yılından itibaren Sociedad'ın A takımında mücadele eden Le Normand, gösterdiği başarılı performans ile milli takıma kadar yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer için Real Sociedad'a 34.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 27 yaşındaki stoper, Sociedad'la 295 maça çıkarken 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23