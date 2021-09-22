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Spor Atletico Madrid, Getafe engelini dakika 90'da geçti
Spor

Atletico Madrid, Getafe engelini dakika 90'da geçti

Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Getafe'yi 90. dakikada kaydettiği golle 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 03:31:00 -
Atletico Madrid, Getafe engelini dakika 90'da geçti

Son şampiyon Atletico Madrid, haftanın açılış mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu.

Ev sahibi takım, 45. dakikada attığı golle soyunma odasına önde gitti. Getafe, Atletico Madrid'e 2011'den bu yana ilk kez gol attı.

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 67. dakikada oyuna girdi.

Getafeli Alena'nın 74. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası baskısını arttıran Atletico, Suarez'in 78 ve 90. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 14'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe ise 6. haftayı da puansız geçti.

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