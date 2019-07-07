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Atlantik Konseyi’nden kritik körfez uyarısı! ‘Hizbullah saldırabilir’

Atlantik Konseyi Enstitüsü tarafından yayınlanan bir haberde, ABD ile İran arasında çıkacak bir savaşın Lübnan’a sıçrayacağı, Hizbullah'ın da başta İsrail olmak üzere Irak, Suudi Arabistan ve Yemen'deki İran karşıtı hedeflere denizden ve karadan saldırabileceği uyarısında bulundu.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:54
Atlantik Konseyi’nden kritik körfez uyarısı! ‘Hizbullah saldırabilir’

Atlantik Konseyi Enstitüsü tarafından yayınlanan bir haberde, ABD ile İran arasında çıkacak bir savaşın Lübnan'a da sıçrayarak haftalarca süreceği, Hizbullah'ın da başta İsrail olmak üzere Irak, Suudi Arabistan ve Yemen'deki İran karşıtı hedeflere denizden ve karadan saldırabileceği uyarısında bulundu.

Atlantik Konseyi Enstitüsü, Körfez bölgesindeki hızlı ve tehlikeli gelişmeler ışığında, ABD ile İran arasında bir çatışma olması durumunda Hizbullah'ın rolü hakkında bir haber yayınladı.

Atlantik Konseyi, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 1 Haziran'da Kudüs Günü' dolaysıyla yaptığı, “İran'a yapılan herhangi bir savaş bölgeyi ateşleyecek ve tüm Amerikan güçleri ve çıkarları imha edilecek” açıklamasını hatırlattı.

Savaş deneyimi kazanan Hizbullah

Atlantik Konseyi, Hizbullah'ın, İslam devriminin ortaya çıkması neticesinde İran'ın elde ettiği en büyük başarıyı temsil ettiğini, yeteneklerinin ülkedeki en güçlü iç kuvvete dönüştüğünü belirtti.

Hizbullah askerlerinin sayısının, Suriye'deki savaşa katılmaları nedeniyle önemli bir savaş deneyimi kazandığı, yaklaşık 30.000 olarak tahmin edildiğine dikkat çeken Atlantik Konseyi; İsrail'in, Hizbullah'ın elinde yaklaşık 150 bin roket bulunduğunu, uçaksavar silahları, insansız casus uçakları ve küçük denizaltılar edindiğine inandığını da ekledi.

Enstitü, Hizbullah'ın Tahran'ı desteklemek için İsrail'e saldırması durumunda haftalarca sürecek, Lübnan ve İsrail'e zarar verebilecek bir savaşı tetikleyeceği konusunda uyardı.

“Hizbullah hafife alınmamalı”

Enstitü, sorunun büyük ölçüde patlayabilecek çatışmanın kapsamı ile ilgili olduğunu ve Hizbullah'ın küçük çaplı bir çatışma durumunda gizli ve hafife alınmayacak bir rol oynayabileceğini belirtti.

Hizbullah savaşçıları Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'deki ABD'nin hedeflerine ve müttefiklerine saldırmak için çok sayıda İran destekli kuruluşu destekleyerek ve onlara rehberlik ederek İran'a destek sağlayabiliyorlar.

Bununla birlikte, Enstitü, Tahran'ın Amerikan saldırı düzeyinin İslam Cumhuriyeti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu sonucuna varması durumunda Hizbullah'ın yükselişini öngördü.

Enstitü, Hizbullah'ın, Lübnan'ın potansiyel sonuçları ne olursa olsun, İsrail'e doğrudan bir saldırı başlattığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:54
  1. Atlantik Konseyi Enstitüsü
  2. ABD
  3. İran
  4. Körfez bölgesi
  5. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
  6. Lübnan
  7. Hizbullah

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