Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı
TV100 ekranlarında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ASKİ'de yaptığı torpili YeniAkit gazetesi yazarı Sinan Burhan belgeleriyle ispatlayınca, CHP'li vekilin sesi kesildi.
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, geçmiş dönemde İstanbul Belediyesinde torpille işe alım yapıldığını iddia edince Millet haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yeni Akit gazetesi yazarı Sinan Burhan “asıl torpil CHP’li belediyelerde yapılıyor” diyerek “alın size Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ’de görevde yükselme sınavı yaptı. Yazılıdan 90 alanlara sözlüden 45 verdi ve eledi. Asıl torpil budur” dedi.
Moderatör Gürkan Acır; “Belgesi var mı, ispatla?” dedi.
CHP’li vekil “atıyorsun yok böyle bir belge” dedi. Sinan Burhan belgeyi gönderdi. Moderatör Gürkan Hacır, “Sinan Burhan belgeyi gönderdi. Yazılıdan yüksek alanlar sözlüden düşük verilmiş” diyerek Sinan Burhan’ı doğrulamak zorunda kaldı. Gürkan Hacır “Ankara Belediye yetkilileri cevap versin” dedi. Burhan’a atıyorsun" diyen CHP’li vekil Yunus Emre ise cevap veremeden kaldı.
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