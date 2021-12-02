Atıyla apartman dairesine çıktı!

Sıkı’nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de bir düğüne cirit oynatılması için çağrılan atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneği sırasında bir kişi atı ile apartman dairesine çıktı. Kişinin atla daireye çıktığı ve balkondan poz verdiği anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan Burak ve Hatice Karataş çifti, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün töreni kapsamında ise kente bir gelenek olan cirit gösteri yapıldı. Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti