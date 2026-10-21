  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AKINCI artık daha da güçlü: Yerli mühimmatlarla tam isabet Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın! Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Yarın Türkiye'ye gelecek Kızların aralarında koyduğu kurallar ‘pes’ dedirtti! Sanki yurt odası değil de Nazi kampı Emperyalist ABD’nin bölgedeki temasları sürüyor! Washington temsilcisi Şam hattında! Küresel güçlerin kirli pazarlığında yeni perde! ABD’li ajan takassız serbest bırakıldı! Yahudi kuklası deli, İspanyollardan Başbakan Sanchez’i kovmalarını istedi Dervişoğlu ipleri kopardı! İYİ Parti’de restleşme ayrılıkla bitti! Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de vekillikten istifa etti
Dünya Atina'da poşetteki patlayıcı infilak etti: 2'si polis 4 yaralı
Dünya

Atina'da poşetteki patlayıcı infilak etti: 2'si polis 4 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Atina'da poşetteki patlayıcı infilak etti: 2'si polis 4 yaralı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da poşet içerisinde bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu, aralarında 2 polisin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina’nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.

Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sabahın ilk ışıklarında feci kaza! İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı
Sabahın ilk ışıklarında feci kaza! İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı

Aktüel

Sabahın ilk ışıklarında feci kaza! İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Yaşam

Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada 4 kişi can vermişti! Hurda yığınından cenazeleri bile güçlükle çıkarıldı
Feci kazada 4 kişi can vermişti! Hurda yığınından cenazeleri bile güçlükle çıkarıldı

Gündem

Feci kazada 4 kişi can vermişti! Hurda yığınından cenazeleri bile güçlükle çıkarıldı

Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23