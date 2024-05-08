  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Atina’da bir tek cami bırakmayan Yunanistan rahatsız oldu. Kariye'nin cami olarak ibadete açılmasına bakın ne dediler
Gündem

Atina’da bir tek cami bırakmayan Yunanistan rahatsız oldu. Kariye'nin cami olarak ibadete açılmasına bakın ne dediler

Yeniakit Publisher
2024-05-08 11:09:00 -

Atina’da bir tek cami bırakmayan Yunanlılar Kariye caminin ibadete açılmasından rahatsız oldular. Atina'dan gelen açıklamada, "Kariye Manastırı'nı Müslüman camisi olarak açmak provokasyondur" denildi.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki camiye yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Kariye'nin ibadete açılması, Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina'dan yapılan açıklamada, atılan adımın "provokasyon" olduğu öne sürüldü.

Cami olarak açılmasını tepkiyle karşıladılar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şöyle denildi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk yetkililerin Kariye Manastırı'nı Müslüman camisi olarak faaliyete geçirme kararı, uluslararası toplum açısından provokasyondur.

Yunanistan'ın Kariye açıklaması

Bakanlık, Kariye Camii'nin, "insanlığa ait UNESCO Dünya Mirası Alanı olma özelliğini bozduğunu ve etkilediğini" savundu. Atina yönetimi, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Anıtların evrensel karakterinin sürdürülmesi ve dini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası standartlara uygunluğu, tüm devletler için bağlayıcı olan açık bir uluslararası yükümlülüktür.

Yeniden camiye dönüştürüldü

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresi'ne bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Restorasyon 4 yıl sürdü

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Ayasofya'dan sonra Kariye Camii ibadete açılıyor
Ayasofya'dan sonra Kariye Camii ibadete açılıyor

Kültür - Sanat

Ayasofya'dan sonra Kariye Camii ibadete açılıyor

Geri sayım başladı! Kariye Camii ibadete açılıyor
Geri sayım başladı! Kariye Camii ibadete açılıyor

İSLAM

Geri sayım başladı! Kariye Camii ibadete açılıyor

79 yıl sonra ilk ezan! Kariye Camii, cemaatine kavuştu
79 yıl sonra ilk ezan! Kariye Camii, cemaatine kavuştu

Gündem

79 yıl sonra ilk ezan! Kariye Camii, cemaatine kavuştu

Tam 79 yıl sonra... Restorasyonu tamamlanan Kariye Camii ibadete açıldı
Tam 79 yıl sonra... Restorasyonu tamamlanan Kariye Camii ibadete açıldı

Kültür - Sanat

Tam 79 yıl sonra... Restorasyonu tamamlanan Kariye Camii ibadete açıldı

Ümmetin sesi Akit! Kariye Camii'ni müze zulmünden kurtaran o manşetler
Ümmetin sesi Akit! Kariye Camii'ni müze zulmünden kurtaran o manşetler

Gündem

Ümmetin sesi Akit! Kariye Camii'ni müze zulmünden kurtaran o manşetler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23