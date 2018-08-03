Atilla Taş’tan olay CHP itirafı

CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar dün Genel Merkez’e teslim edildi, ancak muhalifler cephesinin kurultaya gitmek için yeterli olduğunu söylediği imza sayısı genel merkez tarafından kabul görmedi.

CHP’de yaşanan imza krizi bu gelişmelerle devam ederken Taş, yaşanan krizdeki ironiye değinerek CHP’nin bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişiye sert tavır takınmasını şu sözlerle eleştirdi:

FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Atilla Taş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.