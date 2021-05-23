Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Atilla Peker tutuklandı mı?

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Atilla Peker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sedat Peker’in adamlarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında 10 kişi tutuklanmıştı.