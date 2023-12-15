Atilla Karaoğlan kuralı bilmiyormuş! Kural hatası yapmasını VAR önledi

UEFA Avrupa Ligi F Grubu son haftasında oynanan maçta Fransa'nın Rennes takımı, İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maç 3-2 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı karşılaşmada, Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Gerard Moreno, 62. dakikada Ilias Chakkour ve 80. dakikada Dani Parejo attı. 37. dakikada Lorenz Assignon ve 79. dakikada Ludovic Blas'ın golleri ise Rennes'in yenilgisini önleyemedi.



90+12'DE İLGİNÇ POZİSYON



Karaoğlan'ın en az 6 dakika uzatma verdiği maçın 90+12. dakikasında ise oldukça ilginç anlar yaşandı. Rennes'den Enzo Le Fee'nin kullandığı frikikte top direğe çarpıp tekrar Fee'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı bu kez orta olarak rakip ceza sahasına göndermek istedi ancak top savunmadan döndü. Sol kanada açılan topu bu kez Ibrahim Salah Villarreal ceza sahasına ortaladı ve oluşan karambolde Lorenz Assignon filelere gönderdi.



FRİKİĞİ KULLANAN OYUNCU, KİMSEYE TEMAS ETMEYEN TOPA İKİNCİ KEZ DOKUNDU



Maçın hakemi Atilla Karaoğlan golü verdi ancak VAR hakemi Massimiliano Irrati'nin uyarısıyla Karaoğlan kenara geldi ve pozisyonu tekrar izledi. Ağlara giden bu top, serbest vuruşu kullanan oyuncunun direkten dönen topa kimsenin müdahalesi olmadan tekrar dokunması nedeniyle gol değeri kazanmadı. Karaoğlan gol kararını iptal etti.



RENNES TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞAŞIRDI



Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, "Ben de kuralı yeni öğrendim. Penaltılar için böyle bir kural olduğunu biliyordum ama serbest vuruşlar için böyle bir kural olabileceğini tahmin etmiyordum. Sert bir duygusal geçiş oldu bizim açımızdan" dedi.

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