  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Atilla Ateren kimdir? Atilla Ateren ilahileri
Biyografi

Atilla Ateren kimdir? Atilla Ateren ilahileri

Ser Organizasyon sesli sanatlar sorumlusu Atilla Ateren geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Atilla Ateren’in cenazesi 30 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip İstanbul Kasr-i Arifan’da cenaze namazı kılındıktan sonra Kasr-i Arifan mezarlığına defnedilecek. Peki Atilla Ateren kimdir? Atilla Ateren ilahileri hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-09-29 08:32:00 - 2021-09-29 08:34:41
Atilla Ateren kimdir? Atilla Ateren ilahileri

Atilla Ateren, Semerkand TV’de enstrümansız söylemiş olduğu ilahiler ile dikkat çekmekte ve beğeni toplamaktadır. Aynı zamanda Grup Ser isimli koronun şefliğini yapan Atilla Ateren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı mezunudur. Ser Yapım Sesli Sanatlar'da ise koordinatörlük yapmaktadır. Atilla Ateren'in, "Temel Müzik ve Def Eğitimi" isimli kitabı da bulunmakta.

Atilla Ateren

Atilla Ateren ilahileri

Uyan Ey Gözlerim

Dert Elinden Ahuzar Ettin Gönül

Yakma Yarabbi"

Sultanım

Hak Bir Gönül Verdi Bana 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay