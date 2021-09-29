Atilla Ateren kimdir? Atilla Ateren ilahileri
Ser Organizasyon sesli sanatlar sorumlusu Atilla Ateren geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Atilla Ateren’in cenazesi 30 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip İstanbul Kasr-i Arifan’da cenaze namazı kılındıktan sonra Kasr-i Arifan mezarlığına defnedilecek. Peki Atilla Ateren kimdir? Atilla Ateren ilahileri hangileri?
Atilla Ateren, Semerkand TV’de enstrümansız söylemiş olduğu ilahiler ile dikkat çekmekte ve beğeni toplamaktadır. Aynı zamanda Grup Ser isimli koronun şefliğini yapan Atilla Ateren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı mezunudur. Ser Yapım Sesli Sanatlar'da ise koordinatörlük yapmaktadır. Atilla Ateren'in, "Temel Müzik ve Def Eğitimi" isimli kitabı da bulunmakta.
Atilla Ateren ilahileri
Uyan Ey Gözlerim
Dert Elinden Ahuzar Ettin Gönül
Yakma Yarabbi"
Sultanım
Hak Bir Gönül Verdi Bana