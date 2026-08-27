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Aktüel Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
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Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Gazetemiz yazarlarından, Türk basın, edebiyat ve fikir dünyasının yüz akı Atilla Özdür ağabey, vefatının beşinci yılında rahmetle anılıyor.

MEHMET AYDIN

Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Özdür, uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yaptı. İngilizceden makale ve kitap çevirileri de yapan Özdür, eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunarak, ismini “Bir Nesli Yoğuranlar” listesine altın harflerle yazdırdı. Kara ve Hava Kuvvetleri’nde astsubay olarak görev yapan Özdür, 1972’de emekliye ayrılmasının ardından Millî Gazete’de, Cuma dergisinde ve gazetemizde yazılar binlerce makale kaleme aldı.

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