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Ekonomi Atılacak adımları açıkladı! Mehmet Şimşek’ten kira müjdesi
Ekonomi

Atılacak adımları açıkladı! Mehmet Şimşek’ten kira müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-02-12 11:54:00 - 2024-02-12 12:26:53
Atılacak adımları açıkladı! Mehmet Şimşek’ten kira müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

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