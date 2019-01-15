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“Atıl tarım arazilerinden 13 milyarlık gelir sağlanabilir”

Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Çalıştay'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye’de 24 milyon hektar tarım alanından 2 milyon hektarının atıl durumda olduğunu belirterek, “2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkün” dedi.

15 Ocak 2019 Salı 11:21
“Atıl tarım arazilerinden 13 milyarlık gelir sağlanabilir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı”nın açılışında, Türkiye’nin gıda konusunda sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“Bakarsan bağ olur”

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” sözünü anımsatan Pakdemirli, Türkiye’de 24 milyon hektar tarım alanından 2 milyon hektarının atıl durumda olduğunu belirterek, “2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkün” dedi. Pakdemirli, bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar, 2018 sonu itibarıyla da 496 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını tamamladıklarını vurgulayarak, 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış olacaklarını ifade etti.

Daha güvenilir

Arazi bankacılığı gibi modellerin Türkiye’de hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Pakdemirli, “Söz konusu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarımsal üretim miktar ve kalite yönüyle daha güvenli ve güvenilir hale gelecektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:21
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Orman Genel Müdürlüğü
  3. Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı
  4. Atıl Tarım Arazileri
  5. Bakarsan bağ
  6. bakmazsan dağ olur
  7. tarım alanı
  8. Arazi bankacılığı

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