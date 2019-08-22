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Atık yönetiminde akıllı belediyecilik

Akıllı belediyecilik uygulamalarıyla hizmet kalitesini artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda online başvuru ve kantarla entegre hızlı geçiş sistemini başlattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:57
Atık yönetiminde akıllı belediyecilik

Akıllı belediyecilik uygulamalarıyla hizmet kalitesini artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda online başvuru ve kantarla entegre hızlı geçiş sistemini başlattı.


Günde ortalama 3 bin ton atığın kabul edildiği düzenli depolama alanında başvuruların ve atık dökümünün daha hızlı hale getirilip hizmet kalitesinin arttırılması ve insana dayalı hataların minimize edilerek yapılan tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde tüm kurumlarca takip edilebilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Türkiye’de ilk olan online başvuru ve kantarla entegre hızlı geçiş sistemine geçildi. Bu sistemle birlikte düzenli depolama alanına atık getiren belediyelere ait araçlara plakaya dayalı HGS etiketleri verilirken, kantara gelen söz konusu araçlar otomatik olarak sistem tarafından tanınmakta ve bariyer açılarak atık döküm sahasına gitmesine izin veriliyor.


Online başvuru


Lisans kapsamında düzenli depolama alanına kabul edilebilecek tehlikesiz üretim atıklarını getirmek isteyen Sanayi firmaları isehttps://e-belediye.bursa.bel.tr/online/ web adresinde bulunan katı atık belgesi modülünü seçerek bir defaya mahsus olmak üzere kullanıcı kimlik bilgilerini tanımlamakta ve atık gönderim esnasında bu kimlik bilgileri ile atık başvurularını yapmaktadır. Yapılan atık başvuruları belirtilen atık içeriğine göre en geç 24 saat içerisinde değerlendirilerek sonucu başvuru sahibine sistem üzerinden bildirilmektedir. Atık başvurusu onaylanmış olan firmalar atık kabul belgesi üzerinde bulunan kare kodu depolama alanlarında bulunan kare kod okuyucuya okutarak atık dökümünü gerçekleştirmektedir. Döküm sonrasında bertaraf edilen atık miktarına bağlı olarak gelir tarifesine göre sistem tarafından otomatik olarak anlık tahakkuk oluşturulacak ve ödemeler sistem üzerinden veya ilgili iban numaraları üzerinden gerçekleştirilmektedir..

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:57
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