0553 313 94 23

Atık yönetiminde akıllı belediyecilik

Akıllı belediyecilik uygulamalarıyla hizmet kalitesini her geçen gün artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda online başvuru ve kantarla entegre Hızlı Geçiş Sistemini başlattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Atık yönetiminde akıllı belediyecilik

Akıllı belediyecilik uygulamalarıyla hizmet kalitesini her geçen gün artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda online başvuru ve kantarla entegre Hızlı Geçiş Sistemini başlattı.


Çevre ve altyapı yatırımlarıyla sağlıklı bir gelecek inşa etmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi için Ar-Ge çalışmalarına da önem veriyor. Günde ortalama 3 bin ton atığın kabul edildiği düzenli depolama alanında başvuruların ve atık dökümünün daha hızlı hale getirilip hizmet kalitesinin arttırılması ve insana dayalı hataların minimize edilerek yapılan tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde tüm kurumlarca takip edilebilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Türkiye’de ilk olan online başvuru ve kantarla entegre hızlı geçiş sistemine geçildi. Bu sistemle birlikte düzenli depolama alanına atık getiren belediyelere ait araçlara plakaya dayalı HGS etiketleri verilirken, kantara gelen söz konusu araçlar otomatik olarak sistem tarafından tanınmakta ve bariyer açılarak atık döküm sahasına gitmesine izin veriliyor.


Online başvuru


Lisans kapsamında düzenli depolama alanına kabul edilebilecek tehlikesiz üretim atıklarını getirmek isteyen Sanayi firmaları isehttps://e-belediye.bursa.bel.tr/online/ web adresinde bulunan katı atık belgesi modülünü seçerek bir defaya mahsus olmak üzere kullanıcı kimlik bilgilerini tanımlamakta ve atık gönderim esnasında bu kimlik bilgileri ile atık başvurularını yapmaktadır. Yapılan atık başvuruları belirtilen atık içeriğine göre en geç 24 saat içerisinde değerlendirilerek sonucu başvuru sahibine sistem üzerinden bildirilmektedir. Atık başvurusu onaylanmış olan firmalar atık kabul belgesi üzerinde bulunan kare kodu depolama alanlarında bulunan kare kod okuyucuya okutarak atık dökümünü gerçekleştirmektedir. Döküm sonrasında bertaraf edilen atık miktarına bağlı olarak gelir tarifesine göre sistem tarafından otomatik olarak anlık tahakkuk oluşturulacak ve ödemeler sistem üzerinden veya ilgili iban numaraları üzerinden gerçekleştirilmektedir..


Sistemin avantajları


Bu sistemle birlikte atık sahipleri (Belediyeler, kurum ve kuruluşlar, firmalar) gönderdikleri atıkların sahaya giriş çıkış bilgilerini anlık olarak takip edebilmekte, tonajlarını görüntüleyebilmekte ve istenilen tarihler arasında yapmış oldukları döküm kayıtlarına kimlik bilgilerini girerek ulaşabilmektedirler. Türkiye’de Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında ilk olan bu sistem ile zaman kaybının önüne geçilerek daha verimli bir çalışma ortamı sağlanmış, sistem ile birlikte kaçak/kayıp geçiş yapabilecek tüm ihtimaller ortadan kaldırılarak getirilen ve depolanan atıklar tam anlamıyla kontrol altına alınmıştır. Atık depolama alanına gelen araçlara ait tüm bilgiler ise(firma adı, atık türü, atık kodu, taşıyıcı firma, ilçe, mahalle vb.) daha sonra yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere veri tabanına anlık olarak kaydedilmektedir.


Sistem insana bağlı oluşabilecek hataları minimize ederek depolama sahasına atık kabul sürecini daha şeffaf ve hızlı hale getirmiştir. Sistem sayesinde personel tasarrufu sağlanmış, kantar fişi verilmemesi sayesinde kağıt tasarrufu yapılarak Sıfır Atık Projesine de katkıda bulunulmuştur.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de öğrencilerin barınma sorunu olmayacak
    1. Eskişehir’de öğrencilerin barınma..
    2. Büyükşehir’den Develi ve Yeşilhisar’a..
    3. Çanakkale'de yakalandı! Tam 1 ton..
    4. Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    5. Terörist başını kurtarıcı lider olarak..
    6. Fındık işçilerini taşıyan kamyonet..
    7. Atık yönetiminde akıllı belediyecilik
    8. Egzersiz yaparken sakatlanmayın
    9. Başkan Büyükkılıç, Kertmeler..
    10. AK Parti'de değişim planı belli oldu
    11. Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı..
    12. Avrupa borsaları
    13. Vali Memiş yaralı polisi hastanede..
    14. Drone ile uyuşturucu baskını
    15. Şekerbank’tan esnafa internetten..
    16. General ve amiral atamalarının dikkati..
    17. Kabak yemeği pişirmek değil; ellerden..
    18. Ünal: Kendisini aileden görenleri..
    19. Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç..
    20. Zonguldak’ta esnaflar yaralarını..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı