Atık yağlar yağ bidonlarına

Gebze Belediyesi, Gebzeli muhtarlara atık yağ toplama sistemi hakkında bilgilendirme semineri verdi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarlarına Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme semineri veren Temizlik İşleri Müdürlüğü şimdi de atık yağ toplama sistemi hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarlıklara atık yağ bidonları bırakan Temizlik İşleri Müdürlüğü bu sayede atık yağların doğaya karışmasını engellemeyi, bu alanlarda toplanmasını amaçlıyor.Her yıl tonlarca yağın doğaya karıştığını ifade eden yetkililer vatandaşların bu konu hakkında daha duyarlı olmasını istedi. Yetkililer vatandaşların atık sıvı yağları pet şişelere biriktirerek toplama bidonların bırakmalarının doğanın geleceği için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Proje kapsamında tüm muhtarlıklara atık yağ toplama bidonları bırakılıyor.