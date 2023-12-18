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Yerel Atık toplama merkezi alev alev yandı
Yerel

Atık toplama merkezi alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 01:13:00 -
Atık toplama merkezi alev alev yandı

Ümraniye'de atık toplama merkezi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Esenkent Mahallesi, Azade Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir atık madde toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İş yerinde çalışan işçiler yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin artığını gören işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saate yakın çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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