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Yerel Atık mobilyalar ihtiyaç sahibi olanlara yakacak olacak
Yerel

Atık mobilyalar ihtiyaç sahibi olanlara yakacak olacak

Üsküdar Belediyesi ekipleri, atıl durumdaki mobilyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi’nde işleyerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kışlık yakacak haline getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:15:00 -
Atık mobilyalar ihtiyaç sahibi olanlara yakacak olacak

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerdeki atıl mobilyaları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştıracak bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda vatandaşların atıl durumdaki koltuk, kanepe ve çekyat gibi mobilyalarını cadde veya sokakların köşesine bıraktıklarını belirten Aktaş, bu eşyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi’nde işlediklerini ifade etti. Mobilyaların yakacak olarak kullanılamayacak bölümlerinin personel tarafından söküldüğünü, ahşap kısmın da kesilerek yakacak boyutuna getirildiğini kaydeden Aktaş, miktar yeterli olmadığında dışarıdan odun alımı yaparak vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

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