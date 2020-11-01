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Spor Atıcılık: Skeet Cumhuriyet Kupası sona erdi
Spor

Atıcılık: Skeet Cumhuriyet Kupası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:31:02 -
Atıcılık: Skeet Cumhuriyet Kupası sona erdi

MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde, Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası sona erdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen kupaya 11 ilden toplam 60 sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara, madalya ve kupalarını Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.

Arman, gazetecilere, kupada sporcuların başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok fazla yarışma yapılmadığını dile getiren Arman, "Skeet ve trap dallarında yarışmalarımızı tamamladık. Bu yarışmayla sezonu kapatmış oluyoruz. Gelecek sezon rahat bir ortamda daha geniş programlarla aktivitelerimizi yapar, sporcularımızın da başarılarını arttırmaya çalışırız." diye konuştu.

Yarışmada takım halinde birinciliği Konya, ikinciliği Adana, üçüncülüğü ise Malatya kazandı.

Yarışmada dereceye girenler şöyle:

Büyük Erkekler: Bilgin Üstündağ

Büyük Kadınlar: Nur Banu Özpak

Genç Kadınlar: Deniz Üstündağ

Veteran kategorisinde: Atıf Yavuz Sarmat

Yıldız Erkekler: Ozan Yaman Akbıyık

Yıldız Kadınlar: Şükran Naz Erkoç

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