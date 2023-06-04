Atiba, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Cenk Tosun'un, Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itirazlarda bulundu. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem Volkan Bayarslan mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.

Hakem Bayarslan, VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olduğu kanaatine vardı. Atiba'nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

Süper Lig'de gol atan en yaşlı yabancı oldu

Kasımpaşa filelerini havalandıran Atiba Hutchinson 40 yaş 3 ay 26 gün ile, Birinci Lig ekiplerinden Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. Ligde en yaşlı gol atan oyuncu unvanı ise İbrahim Öztürk'e ait. Tecrübeli oyuncu 40 yaş 11 ay ile zirvede yer alıyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, Süper Lig'de ilk golünü 2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor'a karşı atmıştı. Kanadalı oyuncu son golünü ise 2023 yılında Kasımpaşa'ya attı.

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