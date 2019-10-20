Atiba ile Caner Erkin'in hararetli diyaloğu! Abdullah Avcı küplere bindi MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın sinirlendiği anlar gündem oldu. Beşiktaşlı futbolcular Atiba ile Caner Erkin’in diyalogları ise maça damga vurdu.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Beşiktaşlı futbolcular Atiba ile Caner Erkin'in hararetli diyaloğu ise dikkat çekti. Mücadele esnasında Abdullah Avcı'nın gerginliği kameralara yansıdı. Zaman zaman oyuncularını sert şekilde uyaran Avcı, oyunun son bölümünde 10 kişi kalan rakibi karşısında futbolcularının düştüğü anlaşmazlığa sinirlendi. 90+2. dakikada çıldırdı Beşiktaş hücumunda Diaby'nin attığı top Orkan'ın koşu yoluna düştü ama Orkan topa çok genç hareketlendi, top auta çıktı. Abdullah Avcı, Orkan'a tepki gösterdi. Öte yandan diğer Beşiktaşlı futbolcular Atiba ile Caner Erkin'in hararetli diyaloğu kameralara yansıdı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası kaptanlık pazubandını alan Atiba, Caner Erkin'e uyarılarda bulundu. Orgill detayı! Caner topu kaptırdı Mücadelede ilginç bir olay yaşandı. 91. dakikada 10 kişi mücadele eden Ankaragücü'nde hafta içinde Jamaika'dan Ankara'ya 36 saat yolculuk yapan Orgill, geriye koşarak Caner Erkin'in ayağından topu çaldı. Orgill böylece son dakikalarda takımına süre kazandırmış oldu.

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