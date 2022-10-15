Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 9.haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçı yakından takip etmek isteyenler ise Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
La Liga’nın 9.haftası önemli bir maça sahne olacak. Futbolseverler Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçının saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Athletic Bilbao 15 Ekim Cumartesi günü sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek. San Mamés Barria'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.
Athletic Bilbao-Atletico Madrid muhtemel 11’ler
Athletic Bilbao: Simon; de Marcos, Alvarez, Martinez, Lekue; Sancet, Garcia; Williams, Munian, Berenguer; Inaki Williams
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Savic, Mandava; Lemar, De Paul, Koke, Niguez; Morata, Griezmann