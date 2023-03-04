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Gündem Athena'dan Akşener'e çok sert sözler! “Karakterini...” deyip fena bombaladı
Gündem

Athena'dan Akşener'e çok sert sözler! “Karakterini...” deyip fena bombaladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu. AK Parti'yi desteklerken birden bire muhalefete dümen kıran "Athena Gökhan" olarak bilinen Gökhan Özoğuz, Akşener'i hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 13:27:00 -
Athena'dan Akşener'e çok sert sözler! "Karakterini..." deyip fena bombaladı

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu.

AK Parti'yi desteklerken birden bire muhalefete dümen kıran "Athena Gökhan" olarak bilinen Gökhan Özoğuz, "Bu dünyada insanlar ve karakterleriyle alakalı stabil tek bir doğru vardır o da huylu huyundan vazgeçmez!" diyerek Akşener'i hedef aldı. 

 
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