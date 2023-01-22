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Dünya Ateşkesi ihlal ettiler! Esed rejiminden saldırı
Dünya

Ateşkesi ihlal ettiler! Esed rejiminden saldırı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 23:43:00 -
Ateşkesi ihlal ettiler! Esed rejiminden saldırı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Halep’in Keferhalep köyünde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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