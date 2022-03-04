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Dünya Ateşkes olmazsa Rusya ağır kayıp verebilir
Dünya

Ateşkes olmazsa Rusya ağır kayıp verebilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimini değerlendiren ASSAM Başkan Yardımcısı Ersan Ergür, “Rusya, ateşkes olmaması durumunda beklemediği kayıplar verebilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 09:25:00 -
Ateşkes olmazsa Rusya ağır kayıp verebilir

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Putin’in evdeki hesabının çarşıya uymadığını vurgulayan Ergün, şunları dile getirdi: “Rusya, Ukrayna ordusu karşısında üstün ateş gücüne sahip. Ancak Rusya savaşı şehir merkezlerine taşıyarak taktik ve stratejik bir hata yaptı. Düzenli bir ordu belirlenen hedefleri imha ederek, hedef ülkeyi istediği anlaşma zeminine çekmesi gerekirken şehir merkezlerini ele geçirerek bunu yapmak istedi. Bu durumda meskun mahal çatışmalarını Ukrayna olumlu değerlendirdi ve NATO ülkelerinin sağladığı tanksavar füze ve ağır silah desteği ile Rusya’ya beklemediği kayıplar verdi. Rusya kısa zamanda sonuca ulaşmayı 1-2 günde Ukrayna’yı masaya oturmaya zorlayarak isteklerini kabul ettirmeyi beklerken Ukrayna’nın beklemediği bir direnç göstermesi Putin’in hesaplarını altüst etti. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Gayri nizami harp Rusya’nın başına bela oldu.”

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