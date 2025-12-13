Ateşkes çiğnenmeye devam ediyor! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 386'ya, yaralı sayısı bin 18'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 654'e, yaralı sayısı 171 bin 95'e ulaştı.