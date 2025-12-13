  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Ateşkes çiğnenmeye devam ediyor! Gazze'de şehit sayısı artıyor
Dünya

Ateşkes çiğnenmeye devam ediyor! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ateşkes çiğnenmeye devam ediyor! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana şehit olanların sayısı 386'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 386'ya, yaralı sayısı bin 18'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 654'e, yaralı sayısı 171 bin 95'e ulaştı.

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı
Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Gündem

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Gazze’ye yürek ısıtan destek
Gazze’ye yürek ısıtan destek

Aktüel

Gazze’ye yürek ısıtan destek

İsrail Gazze’yi mezarlığa çevirdi! Katliamın adı değişmiyor: 70 bin 654 can, bitmeyen soykırım
İsrail Gazze’yi mezarlığa çevirdi! Katliamın adı değişmiyor: 70 bin 654 can, bitmeyen soykırım

Dünya

İsrail Gazze’yi mezarlığa çevirdi! Katliamın adı değişmiyor: 70 bin 654 can, bitmeyen soykırım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan "Huzur Buldum mesajı" attı
Gündem

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

Bolu’da yıllarca Arap ve Suriyeli sığınmacılara yönelik sert uygulamaları, ırkçı ve faşizan söylemleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye B..
Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretim kapasitesine sahip demişti! Dudak uçuklatan bedel
Ekonomi

Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretim kapasitesine sahip demişti! Dudak uçuklatan bedel

Yunanistan'da çimento sektöründe dev üretici Titan, Türkiye'de Kırklareli'nde faaliyet gösteren türk devini satın aldı. aldı Bedeli dudak uç..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23