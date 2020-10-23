Tatbikatta aralarında yerli ve milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri ve milli piyade tüfekleri ile TSK envanterine yeni giren silahlar da kullanıldı. İlk defa kullanılan OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA’larla birlikte 4 yeni silah sistemi de test edildi. Toplamda 37 silah sisteminin kullanıldığı ‘Ateşin Gücü’ sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet, yurtiçi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı orduya, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden Azerbaycan Türküne ithaf edildi.



Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı toplam 1096 personel katıldı.