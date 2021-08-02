Türkiye, orman yangınlarını kontrol altına almak için canla başla uğraşıyor. Yangınlarda ağaçlar, doğa ve vatandaşlar büyük yara aldı. Yangın gerisinde küle dönen ormanlar, köyler bıraktı. Peki, bu yangınları kim niye çıkardı?

Ateşin çocukları kimdir? Orman yangınlarını kim çıkardı?

Yangınları terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlendi. Bebek katili PKK'nın Ateşin Çocukları İnisiyatifi ismini verdiği oluşum bu hainliği sosyal medyadan yapılan paylaşımla üstlendi.

Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor: Türk rejimi başka bir dilden anlayana kadar ateş seliyle onlara diz çöktürmenin zamanı gelmiştir" paylaşımı yapıldı.

PKK elebaşı Murat Karayılan geçtiğimiz yıl 'Ormanları yakın' talimatı vermişti.

Geçtiğimiz yıl Hatay’da çıkan ve büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada terör şüphesi olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutları ile araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde 'terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı' sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız" dedi.