Ateşdağlı: “Hedefimiz öncelikle evimizde maç kaybetmemek”

Bu sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Ateşdağlı, “Bu yılki hedefimiz öncelikle evimizde maç kaybetmemek. Daha sonra da çıkabildiğimiz en yüksek yerde bu ligi tamamlayabilmek” dedi.

Denizli Basket takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Günü çift antrenmanla geçiren Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı çalışmalara 19’nda başladıklarını söyledi. Ateşdağlı, “Antrenmanlara ayın 19’unda başladık. Hazırlık sürecindeyiz. Eski takımdan 9 kişi taşıdık buraya. Onunla beraber yeni gelen oyuncularımız var. Adaptasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Yabancı oyuncularımız bu hafta katıldılar bize. Onlarla beraber bir uyum sağlamaya çalışıyoruz. Oynadığımız sistem hemen hemen aynı. Geçen sene oynadığımız sistemi oynuyoruz. Şuan da tüm yoğunluğumuzla çalışıyoruz” diye konuştu.

“Geçen sene bir ivme yakaladık”

Baş Antrenör Ateşdağlı, yeni bir takım olduklarını kaydederek, eksik görülen noktalara transfer yapabileceklerini de vurguladı. Ateşdağlı, “Maç yapmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarında, kupada oynamamız lazım. Onları oynadıktan sonra duruma göre tabi ki takımda eksilmeler de olabilir. Eksik gördüğümüz yer olursa oraya transferler de yapabiliriz. Federasyon Kupası bu ayın sonunda olacak. Oraya kadar birkaç hazırlık maçı oynayacağız. Burada 19 Eylül’de turnuvamız var. 3 maç oynayacağız. Gerçekleştirilecek olan turnuvada kendimizi görme şansımız olacak. Daha sonra ise Türkiye Kupası’nda kendimiz tartacağız. Lig öncesinde oynayacağımız önemli bir turnuva olacak. Geçen sene bir ivme yakaladık. Seyircilerin bunda çok büyük bir katkısı var. Maçlarımızı oynadığımız PAÜ Arena’daki ambiyans, çok ciddi anlamda pozitif olarak etkiliyor bizi. Bu sezon geçen seneki seyirci desteğinin daha da artacağını umuyorum. Bu sezon lig daha kaliteli, daha üst level oyuncuların olduğu bir lig. Seyir zevki yüksek maçlar olacak” dedi.