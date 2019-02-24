0553 313 94 23

Ateş; "Evleri sular altında kalan vatandaşlar sorumlulara sandıkta cevap verecektir"

Bodrum AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr.

24 Şubat 2019 Pazar 23:19
Ateş; "Evleri sular altında kalan vatandaşlar sorumlulara sandıkta cevap verecektir"

Bodrum AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, şiddetli yağış sonrası evleri göle dönen vatandaşları ziyaret etti.


Cumhur İttifakının AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş bugün ilk olarak Ortakent Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlı bir Pazar gününde Alışveriş merkezinde vakit geçiren ailelerle hoş sohbetler eden Dr. Ateş, artık Bodrum’a cerrahi müdahalenin şart olduğunu söyledi. Alışveriş merkezinde vatandaşların taleplerini de dinleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş buradan Turgutreis Mahallesini ziyaret etti.


Cumhur İttifakı adayı Dr. Ateş, Turgutreis ziyaretinde, yağan yağmur nedeniyle su basan ev ve iş yeri sahipleriyle buluştu. Evlerini su basan vatandaşlar “yeter artık her sene aynı manzara aynı çile” diyerek Başkan adayı Ateş’in Bodrum Belediye Başkanı olmasını istediler. Dr. Ateş ise yürütecekleri Belediyecilik hizmetiyle bu sorunların üstesinden gelecek bir yapıya sahip olduklarını belirterek,“Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı hizmet belediyeciliği anlayışını Bodrum ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 20 evin su bastığı Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesindeki mahalle sakinlerini de ziyaret eden Başkan adayı Ateş’e vatandaşlar sorunlarını anlattı. Mahalle sakinleri her yağmurda aynı çileye maruz kaldıklarını ve altyapı namına hiçbir hizmet almadıklarını ifade eden ev sahipleri sandık başında gereken cevabı vereceklerini söylediler.


Vatandaşlarla bire bir ilgilenen ve onlara zor günlerinde destek olan Cumhur İttifakının Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş hazırladıkları altyapı projeleri ile 31 Mart sonrasında kısa sürede sel ve su baskınlarının önüne geleceklerini ifade etti. Dr. Ateş,"Sizlerin bu zor günlerinizde yanınızda olmayan, yıllardır altyapı sorunlarına çözüm aramayan belediye zihniyetinden artık kurtulmak gerekir. Allah’ın izniyle ben ve arkadaşlarım görev başına geldiğimiz zaman rezillikler artık son bulacak" dedi.


Evleri sular altında kalan vatandaşların yaşadıklarına canlı canlı şahit olan Dr. Ateş daha sonra dereye dönen caddeler üzerindeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşın adeta kucak açtığı Dr. Tahir Ateş Bodrum’un artık bir doktora emanet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 23:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den çok sert S-400 tepkisi: Patronum musun sen benim
    1. Türkiye'den çok sert S-400 tepkisi:..
    2. Hitler’den emekli maaşı alan 22..
    3. Serdar Arseven'den çağrı: 28 Şubat'ta..
    4. Ateş; "Evleri sular altında kalan..
    5. Hasta nakli yapan ambulansın çarptığı..
    6. Göztepe'de teknik direktör belli oldu
    7. Ambulansın çarptığı adam can verdi!
    8. Milyonları ilgilendiren karar verildi
    9. Amerikalı senatörden, Maduro'ya..
    10. Rize’de bir ev alev alev yandı
    11. Bimekan şahıs, klima dış ünitesi..
    12. Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi
    13. Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    14. İspanya’da uçak düştü: 2 ölü
    15. İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin
    16. Beşir'den "OAC'da istikrar ve barış..
    17. Maçın ardından
    18. Uçak kaçırma girişiminde flaş gelişme!..
    19. Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve..
    20. Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı
    21. Sisi ve Kral Selman'dan, "Filistin"..
    22. Antalya'da ambulansın çarptığı yaya öldü
    23. Çocuklar masum, tehlike çok büyük:..
    24. Milli Piyade Tüfeğinde yeni sözleşme
    25. Maçın ardından
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mabel..
    27. Sancaktepeli gençler Şeyma Döğücü’yü..
    28. Maçın ardından
    29. Cezayir'den seçimde gözlemci için..
    30. İnan Kıraç doğruladı: 4.1 milyon euro..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı