Ateş dikeninin faydaları nelerdir? Yüksek tansiyona iyi geliyor!

Ateş dikeni nedir?

Dekoratif bir ağaç olmakla beraber, ilkbahar mevsiminde küçük çiçekler açar. Bu bitkinin jölesi yapılmakla birlikte, portakal reçeline de eklenebilir. Az bir su ile de yetişen bu diken, bol ışık ister. Özellikle çit bitkisi şeklinde kullanılmakla beraber, parklarda, bahçelerde veya da saksılarda balkon bitkisi şeklinde kullanılmaktadır. Ateş dikeni bitkisinin yetiştirilmesi basittir. Bu bitki toprak aşığı değildir, yani gelişmek için herhangi bir toprak seçmez.

Yaz ve kış mevsimlerinde ateş dikeni bitkisinin yaprakları daimi olarak yeşildir. Kırmızı, sarı ve turuncu meyveleriyle muhteşem bir görünümü ve peyzaj bitkisi olan bu bitkinin bakımı da oldukça basittir. Işığı bol olan bir yer, bu bitkinin bakımı için tercih edilmelidir. Bu bitki dikenlidir. Susuzluğa dayanıklı olan ateş dikeninin, ekildiği toprağının kurumamasına özen gösterilmelidir. Bazı hayvanlar ateş dikeninin yanında pek yaklaşmazlar.

Ama bu bitki, evcil hayvan besleyenler için iyidir. Bu bitki mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açmaya başlar. Çiçeklerin açılmasıyla meyve vermeye başlar. Bu bitki, susuzluğa dayandığı için pek fazla da sulama işi yapılmaz. Yarı nemli toprağı seven bu bitki, kirece karşı da dayanıklıdır. İyi drenajlı, besin bakımından zengin çeşitliliğe sahip toprakları daha çok sever. Çok özellikli bir toprakta gelişme ihtiyacı duymaz. Çünkü susuzluğa ve kirece karşı dayanıklıdır. Bu bitkinin toprağına ilkbahar mevsiminde istenirse, çiftlik gübresi eklenebilir.

Ateş dikeni faydaları

Eğer az bir miktarda kullanıldığı zaman nefesi açar.

Sindirimi kolaylaştırır.

Ateş dikeni özellikleri içerisinde olan kalp yatıştırma özelliği sayesinde, bu bitkinin meyveleri Avrupa’daki birtakım ülkelerde kullanılmaktadır.

Ateş dikeninin yüksek miktarda alınması, bir insanı zehirleyecek boyuta ulaşabilir ve ayrıca bu bitkinin meyveleri de tatlıdır. Ateş dikeninin, bir diken olduğuna bakmayın! Tamamen şifalı bitkiler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ateş dikeni, yüksek tansiyon hastalarına karşı, bitkisel tedavi amaçlı olarak kullanılabilir.

Ateş dikeni çayı tarifi nasıl yapılır?

Ateş dikeni meyvelerinden ve yapraklarından elde edilen çay tüketilerek faydalanılır. Yaprakları ve meyveleri öncelikle kurutulur. Daha sonra bir litre kadar suda bir avuç miktarı kadar kuru bitkiden atılarak 10 dakika kadar kaynatılır. Böylece çay elde edilir.