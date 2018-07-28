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Ateş basması neden olur?

Ateş basması her insanda zaman zaman görülebilecek bir problemdir. Vücut içerisindeki sıcaklık dengesinin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Bolca terleme ve baş dönmesi gibi belirtileri dışında vücudun üst kısmında üşüme ve kızarma gibi belirtiler de görülür.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 02:07
Ateş basması neden olur?

Menopoz döneminde sıkça ateş basması görülebilir. Menopozdaki kadınların bir çoğu ateş basması sorunundan şikayetçidir. 5-6 dakika süren ateş basması genellikle geceleri meydana gelir. 

Birçok insanın ortak problemi olan kilo metabolizmanın yavaş işlemesine yol açtığı için bazı problemler ortaya çıkarır. Bununla birlikte fazla kilo problemleri olan insanlarda ateş basması daha fazla görülebilir.

Herkesin hemen hemen çoğu yemekte kullandığı baharatlar lezzetinin yanı sıra bazı kişilerde problemlere yol açabilir. Fazla baharatlı yiyecekler tüketmek de ateş basmasının görülmesine neden olur.

Çay ve kahve de ateş basmasını tetikleyen içeceklerdendir. Bu içecekler içinde bulundurdukları kafein nedeniyle metabolizmanın hızlanmasına yol açar. Aynı zamanda da kan akışını hızlandırarak ateş basmasına yol açabilir.

Anfetamin maddesi de ateş basmasına yol açan bir bileşendir. Aldığınız ilaçları içerken içinde anfetamin olup olmadığına bakmanız gerekir.

Vücuttaki hormonların düzenli çalışmasında önemi etkisi olan tiroid bezi fazla çalıştığı zaman aşırı hormon üretir. Bu sebeple ateş basmasına yol açabilir.
Hamilelik döneminde de ateş basması gözükebilir.

Hamilelik döneminde metabolizmanın hızı artar. Bu da vücut sıcaklığının artmasına yol açar. Vücut sıcaklığının artmasıyla beraber ateş basması da görülebilir.

Dumping sendromu adıyla da ifade edilen midenin ani boşalması da ateş basmasına yol açabilir.

Bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Bağışıklık sisteminde meydana gelen bazı problemler sıkıntı yaratabilir. Özellikle MS hastalığı ateş basmasına yol açabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alnmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 02:07
  1. sağlık
  2. ateş basması
  3. Ateş basması nasıl önlenir?
  4. pratik bilgiler
  5. hastalık

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