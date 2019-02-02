Ateizm Derneği'nden 'sapkın' öğretmen Cemil Kılıç'a manidar destek!

İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç, Müslümanlar hakkında söylediği sözler nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Ateizm Derneği, Kılıç'a hukuken destek teklif etti.

Ateistleri övdü, Müslümanlara hakaret etti, İmam hatipleri hedef aldı

Akit’in skandallarını deşifre etmesinin ardından öğretmenlikten atılan Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde ilahiyatçı hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda ifade verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” diyen, İmam Hatiplere “Daha çok İHL daha çok IŞİD” diyerek iftira atan öğretmen Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Akit’in haberinin ardından, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç’la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Ateizm Derneği'nden destek

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen beni aradı. Uğradığım haksızlığa karşı hukuken destek teklif etti. Ben de; Siz, ateistler bir Müslümanı yani beni mi savunacaksınız, dedim. Evet; biz haksızlığa uğrayan herkesi savunmak için kurulmuş bir derneğiz, dedi. Teşekkür ettim." diye yazdı.,

Din karşıtı 'din' hocası

Akit’in 16 Mart’ta “Din karşıtı din hocası” haberiyle ifşa ettiği Kılıç’ın skandal paylaşımları büyük tepki çekmişti. Belgelere dayanan haberde, sık sık din karşıtı medya organlarında boy gösteren Cemil Kılıç’ın “Daha çok İmam Hatip daha çok IŞİD”, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır”, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı” gibi paylaşımlarına yer verilmişti.

"12 yaşından önce çocuklara din öğretilemez"

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) "İlk konuşmaya başlayan çocuğa 'La ilahe illallah' öğretiniz" ve "7 yaşında çocuğunuza namazı emredin" hadislerini görmezden gelen Kılıç, 12 yaşından küçük çocuklara İslam'ın öğretilemeceğini savundu. İslam'ı saptırmaya çalışan Odatv'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, "11 yaşındaki Hz. Ali, peygambere, Müslüman olmak istediğini söyleyince, peygamber ona; sen daha çocuksun, diyor. Ama Diyanet'in Dini Yayınlar sorumlusu ise dinî eğitim 3 yaşında başlamalı, diyor. Allah aşkına sizin dininiz hangi din? 12 değil rüşt yaşına kadar dini eğitim verilemez. Sadece ahlakî eğitim verilir." ifadeleriyle İslam'ı saptırmaya çalıştı.

Zorla and okuttu

Kılıç, MEB’in genelgesini çiğneyerek ders verdiği sınıfta talebelere zorla Öğrenci Andı’nı okuttuğu, bunu da kameraya alarak, küçük çocukların görüntülerini izinsiz olarak sosyal medyada yayınladığı da ortaya çıktı.

Seçmene ve Erdoğan'a hakaret

AK Parti seçmeni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Kılıç, Twitter'dan yaptığı skanda paylaşımda, "En büyük din karın doyurma dinidir. Açların Allah'ı ekmektir. Bakınız Türkiye'de ekonomi bozulunca ve bazılarının ekmeği küçülünce nasıl da terk ediyorlar tanrılarını... AKP seçmeninin büyük bir kesiminin tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye yazdı.