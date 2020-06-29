Ateist Orhan Veli'nin mezarını Ekrem yapıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ateist Orhan Veli Kanık'ın mezarını yenileyeceklerini bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini elleri arkasında ziyaret eden ve 'tekme' olarak yorumlanan ilginç bir harekette bulunan İmamoğlu, Aşiyan Mezarlığı'na giderek ateist Orhan Veli'nin mezarı önünde dua okudu.

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada ateist Orhan Veli'nin mezarını yenileyeceklerini belirterek, "İnşallah güzel sonuçlarla, güzel tasarımlarla nasıl vefalı bir kent olduğunu hissettiren alanları bu şekilde İstanbulluya kazandırmış olacağız.” dedi.

Ateist Orhan Veli, 'Lakırdılarım' adlı 'şiir'inde (haşa) şu sözleri sarf etmişti:

"1914'de doğdum,

15'de konuştum;

Hala konuşuyorum.

Lakırdılarım ne oldu?

Gökyüzüne mi gitti?

Belki de hepsi geri gelecek

Tayyare biçimine girip

1939'da.

Allah varsa eğer

Başka bir şey istemem ondan.

Bununla beraber istemem

Ne Allah'ın olmasını,

Ne de işimin

Allah'a kalmasını."