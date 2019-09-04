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ATB Başkanı Çondur, incire prim desteği istedi

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, incire prim desteğinin haksız rekabeti önleyeceğini açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:51
ATB Başkanı Çondur, incire prim desteği istedi

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, incire prim desteğinin haksız rekabeti önleyeceğini açıkladı.


İncir ve üzüm rekolte tahminlerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından İzmir Ticaret Borsası’nda açıklandığını belirten, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “ Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde yapılan, Borsamızın da çalışmalarda yer aldığı rekolte çalışmaları sonuçlanmıştır. Bakanımız, yapılan çalışmalar neticesinde 2019-2020 sezonunda yaş incirde 329 bin ton üretim beklendiğini ifade etti. Bu yıl ürünümüz çok kaliteli. Hava koşullarının uygun gittiği zaman incirimiz verimli oluyor, bu vesileyle ticaretimizde kolaylaşıyor, üreticilerimizin de içi rahat oluyor.


İncir, ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından stratejik öneme sahip, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüzdür. Ürüne Prim desteği sağlanmaması sebebiyle, üreticiler sattıkları ürünün müstahsil makbuzu talebinde bulunmamaktadır. Bu durum haksız rekabet ve vergi kaçakçılığına sebebiyet vermektedir. Destek ile hem üreticimize, hem de incir üretiminin artmasına katkı sağlanacaktır. İncir de prim desteğinin verilmesi konusunda ilgili makamlara olan taleplerimiz Borsamız tarafından sürekli yenilenmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:51
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