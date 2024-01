ATAUZDER Kadın Kolları Başkanları basın açıklaması yaptı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Atanamayan Uzmanlar Derneği Kadın Kolları il başkanları ortak basın açıklaması yaptılar. Yapılan yazılı basın açıklamasında dertlerini dile getiren uzman çavuş eşleri, sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Bizler 3269 sayılı kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzman çavuş olarak görev yapmış, görevlerinden ailevi, sağlık ve mesleki nedenlerden dolayı kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak istifa etmek zorunda kalan eski uzman çavuş eşleriyiz diyerek sözlerine başlayan ATAUZDER Kadın Kolları Başkanları sözlerine şu şekilde devam etti;

İstanbul Kadın Kolları İl Başkanı Merve Akın,

Bizim meselemiz herhangi bir siyasi yapıya malzeme olamayacak kadar kutsaldır. Bizler vatanın güvenliğini sağlayan ordumuzun bel kemiğiydik. Kanunen var olan hakkımızı istiyoruz.

Amasya Kadın Kolları İl Başkanı Funda Aydıner, Bu vatanın fedakâr askerlerine vefa borcu yok mudur soruyorum size? Şanlı bayrağımız dalgalansın diye canını, kanını vatan uğruna gözünü kırpmadan siper eden bizim eşlerimizdi...

Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Handan Akdoğan Vakitsiz çalan her zil sesinde yüreğin ağzında, kapıda o şehadet haberini getiren askerleri görmemek için dua etmek nasıldır? İşte bunları sadece asker eşi, annesi ve babası anlayabilir.

Bizler de evlerimizde eşlerimizi beklerken bunlar gibi sayısız zorlukla mücadele ettik... Samsun Kadın kolları İl Başkanı Bahar Kayan, Göklerde bayrağımız halen dalgalanıyorsa işte bu cefakar yiğit askerlerimiz sayesindedir ..

Karda soğukta ayazda dağ tepe demeden anasını babasını eşini yavrusunu bırakan vatan uğruna savaşan bizim eşlerimizdi hakları olan memurluğu fazlasıyla hak ettiler neden sesimizi duymazdan geliyorsunuz?

Adana Kadın Kolları İl Başkanı Kevser Şanlı, Siz bilir misiniz evladınızı aylarca, yıllarca görememenin çaresizliğini? Ya da evladınızın, babaları ile sarılan çocukları görünce ağlamalarını, benim babam neden yok anne demelerini... Babaları varken çocuklarımızın onların yokluğunu yaşamaları? Eşlerimizin her an al bayraklı tabutta gelebileceği korkuları, kâbusları. Yaşadığımız psikolojik rahatsızlıklar... Bu çaresizliği yaşamayan bilmez. Eşlerimiz en ön safta vatan mücadelesi yaparak, bizler ise çektiğimiz tüm sıkıntılarla hak ettik bu vefayı. Bizler vatan haini değiliz. Bu devletin öz evlatları olarak kanunen verilmiş memuriyet hakkımızı devlet eliyle almak istiyoruz. Sorunlarımıza çözüm buluncaya kadar pes etmeye asla niyetimiz yok.

Umarım Bizleri daha fazla görmezden gelmezsiniz. Hakkımızı istiyoruz. Mersin Kadın Kolları İl Başkanı Ebru Yülek, Anadan yardan evlattan vazgeçeriz de vatan, bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyiz. Bizlerin hakkı yarına kalır elbet ama kimsenin yanına kalmaz...

Trabzon Kadın Kolları il başkanı Melek Çavdar, Gazi olmak ödül, şehit olmak madalya eşlerimiz için. Sesimizi duymanızı istiyoruz. Bugün bizler yarın başka hayatlar... kanayan bu yara dursun, sesimiz duyulsun istiyoruz. Denizli Kadın Kolları İl Başkanı Sinem Sivaslı, Kanun var ama atama yok neden peki? Memuriyet bu kadar zor olmamalı idi yaşadıklarımızın yanında... Sizler hiç gözünüz televizyonda kulağınız telefonda beklediniz mi? Sizler kimsenin olmadığı yabancı memlekette bir başınıza kaldınız mı? Sizlerin her çalan kapıda yüreğiniz ağzınıza geldi mi? Sabahlara kadar ışığınızı kapatmayıp, uyumayıp beklediniz mi? ...

İzmir Kadın Kolları Başkanı Nalan Onar, Eşlerimiz Vatan sevdası ile bizi her zaman ikinci planda tuttu en büyük Sevdası Vatan olan bu kahramanların kanunen var olan haklarını alıncaya kadar her türlü mücadeleyi onlarla birlikte vereceğiz...

Gaziantep Kadın Kolları İl Başkanı Sümeyya Kılıç, Bizim çocuklarımız babalarını görmeden büyüdü bir yanımız kırıktı bir yanımız eksik. Sesini duymadığımız bir gün, korkudan duramazken nefes almasına şükür ederdik. Bu yüzden bu mesleğin değerini asla parayla ölçmeyin, bizlerin ödediği bedeli görmezden gelmeyin...

Yozgat Kadın Kolları İl Başkanı Şükran Akyüz, Siz hiç babamı özledim diye ağlayan çocuğunuzun gözyaşlarında boğuldunuz mu? Biz hakkımızı istiyoruz bütün çabalarımız çocuklarımız için sesimizi duyun artık!

Ankara Kadın Kolları İl Başkanı Hümeyra Şahin, Bizler dilencilik yapmıyoruz! Var olan hakkımızı istiyoruz terörle mücadele önde olan bizim eşlerimizdi. Sıcak yuvası sadece dağlarda savaş yerleri idi. Sıcak yatağı sıcak yemeği yoktu. Evet bir kanun var, onu hakkıyla alana kadar mücadele edeceğiz.

Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı İlknur Tarhan , Biraz empati kurmanızı istiyoruz bir yaşam var korkarak mücadele veriyoruz şartlar ağır ve derdimizi kimseye anlatılamayacak kadar yüklerle doluyuz. Bu yükler ağır geliyor artık... Sivas Kadın Kolları İl Başkanı Ümmahan Uçar, Evlendik düzenim olmadı sağlık sorunlarım oldu, elimi tutan yol arkadaşım yoktu bir yuva dağılmasın diye bıraktık ve yine maddi konuda yarım kaldık Kanunun var atama yok hakkımızı istiyoruz.

Afyonkarahisar Kadın Kolları İl Başkanı Özge Sarıtoprak, Yıllarca yurt içi ve yurt dışında layıkıyla bu vatana hizmet etmiş bu vatanın Öz evlatları olan eşlerimizin sesini duymak bu kadar mı zor? Evlerinden yurtlarında ayrı, kefeni cebinde görevi hala yüreğinde olan eski uzman Çavuşların sesini duymak haklarını vermek bu kadar mı zor?

Niğde Kadın Kolları İl Başkanı Tuba Altıner, Kollarının arasında Şehit olan arkadaşlarının yasını bile tutamadan vatan derdine düşen vatanı için bir saniye bile gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olan kahraman eşlerimizin kanunen var olan hakkını istiyoruz. Her anlamda yıpranan Eski Uzman Çavuşlara bu vefa çok mu?

Konya Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Gürbüz Vatansız büyümesinler diye çocuklarımızı babasız büyüttük. Eşlerimiz her zaman ön saftaydı şehit oldular Gazi oldular can alıp can verdiler... Kanunda var olan hakkımızı istiyoruz!