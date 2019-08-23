Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankırı’ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Çankırı’ya gelişinin 94. yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı yapıldı.Programda Atatürk’ün Çankırı’ya gelişini temsilen Türk Bayrağı sporcu öğrenciler tarafından Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner’e teslim edildi. Daha sonrasında Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt savaşı, 1074 yılında Emir Karatekin’in Çankırı’yı fethedip bu coğrafyayı bizler için anlamlı kılması ne kadar önemliyse, Çankırı’mızın yakın tarihinde de 23 Ağustos 1925 ve 31 Ağustos 1925 günleri ilimizin en şerefli ve kutlu günlerindendir. Bundan 94 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankırımızı şereflendirmiş ve yapacağı yenilikleri Çankırı halkıyla paylaşmıştır. Çankırı halkının Selçuklu ve Osmanlı devletinin oluşumu ve temellenmesinde üstlendiği rolü, aynı şekilde Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında da milletimizin beka davasına sağladığı büyük katkıyı vurgulamıştır. Türk milletinin medeni dünyada yerini alma davasına da Çankırı halkının tereddütsüz olarak destek göstereceğine olan inancını dile getirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Daha sonrasında Atatürk’ün Çankırı’ya geldiğinde konakladığı okula gidilerek kaldığı oda ve resim sergisi ile program devam etti.

Atatürk’ün gelişi ve konaklaması ile ilgili bilgi veren İl Kültür Turizm Şube Müdürü Nusret Acar, "Çankırı hükümet konağına geliyor orada Tapu müdürü ve sağlık müdürü ile Çankırı’nın sıkıntılarıyla ilgili görüşüyor. Konaklamak için eski Taşmektep şimdiki Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi’ne geliyor. eskiden burada otel ve konaklama yeri yok. buraya geldiğinde banyo yapabilirsiniz diyorlar. Banyo ise Tenekeci Hasan efendinin yaptığı çinko bir teneke. ilk önce boyatılıyor ama o günün boyası şimdi gibi sentetik değil kurumuyor. Atatürk’ün üzerine boya yapışacak diye sildiriyorlar. Atatürk banyoyu duyunca çok seviniyor. Burada bir yemek ikramı oluyor. Ağma Hasan müzik dinletisi yapıyor. Atatürk Ağma Hasan’ın sanatını çok seviyor. Atatürk’e sorduklarında Çankırı’da size iz bırakan nedir dediklerinde incelik diyor" ifadelerine yer verdi.

Atatürk odası ziyaret edildikten sonra Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner hatıra defterini imzaladı. Daha sonrasında Atatürk fotoğraf sergisi incelendikten sonra program sona erdi.