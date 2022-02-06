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Gündem Atatürk'ün adı ağza salavatla alınacakmış
Gündem

Atatürk'ün adı ağza salavatla alınacakmış

“Ezan”ı “Atatürk ekber! Atatürk ekber!” diye okuyan, “Mevlid”i ise “Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!” diye çarpıtan Kemalist zihniyetin azılı temsilcilerinden Ersan Şen, büyük bir skandala imza attı. Bir hukukçudan çok şovmeni andıran tavırlarıyla dikkat çeken Şen, canlı yayında "Atatürk'ün adının ağza salavatla alınması gerektiği" herzesini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 19:03:00 -
Atatürk'ün adı ağza salavatla alınacakmış

“Ezan”ı “Atatürk ekber! Atatürk ekber!” diye okuyan, “Mevlid”i ise “Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!” diye çarpıtan Kemalist zihniyetin azılı temsilcilerinden Ersan Şen, büyük bir skandala imza attı. Bir hukukçudan çok şovmeni andıran tavırlarıyla dikkat çeken Şen, canlı yayında "Atatürk'ün adının ağza salavatla alınması gerektiği" herzesini yumurtladı.

Saldırıyı bahane edip dindar insanları hedef gösteriyorlar

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri, Samsun'da Atatürk heykeline karşı düzenlenen provokatif saldırı oldu. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı yer olan Onur Anıtı'na halat bağlayıp yıkmaya çalışan Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan (25) tutuklanırken, bir kısım odaklar, söz konusu saldırıyı bahane edip yine dindar insanları hedef tahtasına oturtma gayretine girişti.

Büyük skandal

Tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen saldırı her TV programında olduğu gibi Habertürk'te yayınlanan Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programında da masaya yatırıldı. Programın yorumcularından hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ise konuya ilişkin akıl almaz bir konuşma yaptı. Atatürk'ün tarihe mal olmuş bir şahsiyet olduğunu belirten Şen, "Trablusgarp, iki Balkan Savaşı, Çanakale'de Anafartalar kahramanı, Kafkas Cephesi'nde, Sina'da Filistin Cephesi'nde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp oradan başlattığı milli mücadele... Bahsettiğin adam bu! Bunu harcarken dikkatli harcayacaksın kardeşim. Adını da ağzına alırken salavatla alacaksın." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

 

 

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