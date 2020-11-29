  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Atatürk’ü Arapça bile pazarlamış!
Gündem

Atatürk’ü Arapça bile pazarlamış!

Dünkü “Katar” başlıklı köşe yazısında “haşa’tül küre-i muazzama, perde’tül fitne, beleş-i fir’kayme, sine-i üryan’ül velimelvekil, cenabet’ül tenzih-i ricat ve deff-i fıskiyye” gibi Arapça kavramlar kullanıp kurduğu uyduruk cümlelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeş Katar devleti ile ilişkisini aşağılamaya çalışan Yılmaz Özdil’in, geçtiğimiz yıl, “Atatürk beyaz leblebiyi çok severdi” kitabını Araplara sattığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:33:00 -
Atatürk’ü Arapça bile pazarlamış!

 Zekeriya Say  İstanbul 

Villasının kaçak bölümleri yıkıldıktan sonra depresyona girerek bir dönem yazılarına ara veren Yılmaz Özdil’in, geçtiğimiz yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuar’ında kitabını BAE, Suriye, Mısır, Fas, Tunus ve Libyalı Araplara pazarladığı ortaya çıktı. Köşe yazılarında sık sık Arapları, “ihanetle” suçlayan Yılmaz Özdil’in, sırf daha fazla para kazanmak için Mustafa Kemal kitabını tercüme ettirerek kitap fuarlarında Araplara satmaya çalışması ise “ilkesizlik” olarak yorumlandı.

Satışın kralı Özdil’de

Seküler cenahın gözde yazarı, ergen solcuların bir numaralı gazetecisi Yılmaz Özdil’in adı, gün geçmiyor ki yeni bir skandala daha karışmasın. Mustafa Kemal’in ismini kullanarak, kemalistlerin ceplerini hortumlayan ve hiçbir etik kaygı taşımayan Özdil’in paradoksları dikkatlerden kaçmıyor. Dünya çapında yatırımları olan Katar’ın Türkiye ile müşterek ticari faaliyetler yürütmesini ‘satış’ olarak nitelendiren ve iğrenç bir algı operasyonuna imza atan Özdil’in, ‘Mustafa Kemal’ kitabını bile Arapça’ya tercüme ettirerek satışa sunması zihniyetinin kirliliğini gözler önüne serdi. 1881 adet kitabı, tanesi iki bin 500 liradan satarak büyük bir vurguna imza atan Özdil ‘satış’ işini enternasyonal bir boyuta taşımış.

Araplara kitap satmış

Geçtiğimiz yıl Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda Özdil’in ‘Mustafa Kemal’ kitabının Arapça tercümesi raflarda yer almış. Satışı katlamak ve cebini doldurmak için ise kitabın ilk sayfasına ‘Arapça nüsha’ ifadesini ekleyerek büyük bir yüzsüzlük örneği sergilemiş. Katar’ın yatırımlarıyla dalga geçme küstahlığında bulunan Özdil’in Arapların parasından medet umması da manidar bulundu. Her fırsatta ‘Araplar bizi arkamızdan vurdu’ yalanını dillendiren Özdil’in, iş para kazanmaya geldiğinde farklı bir tavır takınması ise Türk basın tarihine trajikomik bir vaka olarak geçti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu
Gündem

Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu

TELE1'de hükümete karşı propaganda yayınları yapan Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi'nde karaladığı yazıyla Bilim Kurulu üyelerinin ismini yazar..
İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!
Dünya

İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!

ABD, ABD'nin Nimitz uçak gemisini ve diğer savaş gemilerini Irak ve Afganistan'dan askerlerin geri çekilmesini desteklemek için Basra Körfez..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay