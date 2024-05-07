'Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir' sözleri Tele1 sunucusunu panik etti

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Tele1 kanalında enteresan anlar yaşandı. Özer Sencar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olumlu düşüncelerini dile getirmesine tahammül edemeyen sunucunun tavrı canlı yayına yansıdı.

"ERDOĞAN ATATÜRK'TEN SONRA GELMİŞ 2. BÜYÜK LİDERDİR"

Bu akşam Tele1'deki bir programa konuk olan Metropoll araştırma sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Ben tarihçi değilim ama 65 senedir siyaseti takip eden birisiyim. Türkiye'de, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir." ifadelerini kullandı.

SUNUCUDAN MÜDAHALE: AYNI CÜMLEDE KULLANMAYALIM O KADAR DA DEĞİL

Bunun üzerine Sencar'a müdahale eden sunucu Çiğdem Bayraktar, "Özer hocam aynı cümlede kullanmayalım. Tabii şimdi o kadar da değil." sözlerini sarf etti.

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ÖZER SENCAR SÖZLERİNİ TEKRARLADI

Özer Sencar ise sözlerini tekrarlayarak, "Liderlik özellikleri bakımından Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir." diye konuştu.