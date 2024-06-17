Ahmet Hakan'ın 'tüccar' diyerek eleştirdiği avukat Ersan Şen kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Atatürk’e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Çok eski yıllardan beri tartışılır..

Mesleklerin dünyevileşmesi için, çaktırmadan “evrensel kurallar” adı altında operasyonlara imza atılır.

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“Savunma hakkı” denilir, “avukat ile sanık özdeşleştirilmemeli” denir..

Biz itiraz edip de, “Savunma hakkı kutsal ama, bile bile de suçlu kişiler savunulur mu“ dediğimizde, “Toplumların, inançların, aynı vatanda yaşamanın gerektirdiği değerlerin, aynı Allah’a inanan insanların bu inanç gereği kabul etmek zorunda oldukları vazgeçilmez kuralları var” dediğimizde..

Birileri, konuyu “ inanca”, “ manevi değerlere”, “ vatan toprağına” bağladığımız için, karşı çıkar, hemen yan çizerler..

Konuyu daha da somutlaştıralım..

Hatırlayacaksınız, 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu, aşırı sürat yaparken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren, laikçi kesimin öve öve bitiremediği Eylem Tok, çocuğunu da alıp Amerika’ya kaçmıştı.

Türkiye’nin girişimi ile geçtiğimiz hafta Amerika’da yakalanmıştı. Yarın da hakim önüne çıkarılacakmış.

Devlet Üniversitesi’nde ceza hukuku dersi veren, ama ahlak dersinden sınıfta kalan Ersan Şen, bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen "Eylem Tok davasını alır mısınız" sorusuna şu cevabı vermiş:

“Şartlarda anlaşırsak olur.”

Şartlar dediğiniz ne ola ki?

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