"Atatürkçüler beni bir günde harcadı"

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, içinde bulunduğu "mahalle"nin nasıl adam sattığını itiraf etti. Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'nın konuğu olarak "Körler sağırlar birbirini ağırlar" dedirten Samyeli, kendisinin de dahil olduğu Kemalist kesime olan kırgınlığını belirterek "Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş insanı bir günde harcadılar" dedi. Fatih Altaylı'nın "Siyasete girmeyi hiç düşündün mü?" sorusuna "Çok düşündüm. Çok partiden de teklif geldi, ancak sonra vazgeçtim" cevabını veren Samyeli, "Benim gibi kılığı kıyafeti konusunda iddialı olmayı seven, açık olmayı seven insan tarzını bizim kültürümüz sevmiyor" diyerek de Türk kültürüne çamur atmaya çalıştı.

"Cumhuriyetçi kesimin gerçek yüzünü gördüm"

Geçtiğimiz günlerde Şişli'de alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan Samyeli, şu çarpıcı itiraflarda bulundu: "Benim kendimi siyasi anlamda yakın hissettiğim güya 'cumhuriyetçi' olan kesimin gerçek yüzünü görme imkânı buldum. Sırf muhalif olsunlar diye, benim gibi asker çocuğu olan Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bütün yayınlarında bunu savunmuş olan bir kişiyi bir günde harcayabildiler, muhaliflikten beni yerle bir ettiler. Ben ne anladım sizin muhalifliğinizden o zaman."