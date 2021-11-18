  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Atatürkçüler beni bir günde harcadı"
Gündem

"Atatürkçüler beni bir günde harcadı"

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, "Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bütün yayınlarında bunu savunmuş olan bir kişiyi bir günde harcayabildiler" diyerek, içinde bulunduğu "mahalle"nin nasıl adam sattığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:10:00 -
"Atatürkçüler beni bir günde harcadı"

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, içinde bulunduğu "mahalle"nin nasıl adam sattığını itiraf etti. Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'nın konuğu olarak "Körler sağırlar birbirini ağırlar" dedirten Samyeli, kendisinin de dahil olduğu Kemalist kesime olan kırgınlığını belirterek "Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş insanı bir günde harcadılar" dedi. Fatih Altaylı'nın "Siyasete girmeyi hiç düşündün mü?" sorusuna "Çok düşündüm. Çok partiden de teklif geldi, ancak sonra vazgeçtim" cevabını veren Samyeli, "Benim gibi  kılığı kıyafeti konusunda iddialı olmayı seven, açık olmayı seven insan tarzını bizim kültürümüz sevmiyor" diyerek de Türk kültürüne çamur atmaya çalıştı.

"Cumhuriyetçi kesimin gerçek yüzünü gördüm"

Geçtiğimiz günlerde Şişli'de alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan Samyeli, şu çarpıcı itiraflarda bulundu: "Benim kendimi siyasi anlamda yakın hissettiğim güya 'cumhuriyetçi' olan kesimin gerçek yüzünü görme imkânı buldum. Sırf muhalif olsunlar diye, benim gibi asker çocuğu olan Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bütün yayınlarında bunu savunmuş olan bir kişiyi bir günde harcayabildiler, muhaliflikten beni yerle bir ettiler. Ben ne anladım sizin muhalifliğinizden o zaman."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Casusluk'tan tutuklandılar, serbest kalınca Erdoğan’a teşekkür ettiler
Gündem

'Casusluk'tan tutuklandılar, serbest kalınca Erdoğan’a teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çift hakkında serbest bırakma kararı..
Dev altın hamlesi! KAP'a bildirildi
Ekonomi

Dev altın hamlesi! KAP'a bildirildi

GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi için onay süreci tamamlandı. GÜBRETAŞ'ın KAP'ta yer alan açıklaması..
Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat
Gündem

Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yalanlayarak, “Yunanistan Başbakanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay