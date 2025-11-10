‘Atatürkçü’ kisveli seküler yobazlardan milyonları çıldırtan etkinlik! Böyle Atatürkçülük olmaz olsun!

  • İSTANBUL
CHP’den yüz bularak kutsallara saldıran, mütedeyyinlere kin kusan ‘Atatürkçü’ maskeli seküler güruhun rezaletleri bitmek tükenmek bilmiyor. Camilere ve Kur’an kurslarına katlanamayan, tarikatları yerden yere vuran, din âlimlerini linçleyen, Cuma namazına giden öğretmenleri ve öğrencileri hedef alan malum güruhun, ilkokul talebelerini Mustafa Kemal büstüne secde ettirecek kadar da alçaldığı ortaya çıktı. Okul yönetimine kızgın olan milyonlardan, “Olmaz olsun böyle Atatürkçülük” çıkışı geldi.

Buğra Kardan  İstanbul

Mukaddes değerleri aşağılayan, muhafazakârları hakir gören ‘Atatürkçü’ kisveli seküler yobazlar bıkıp usanmıyor. Camileri ve Kur’an kurslarını kötülemekten, tarikatlara iftira yağdırmaktan, sarıklı cübbeli erkeklere laf atmaktan, tesettürlü kadınlara sataşmaktan, din alimlerini itibarsızlaştırmaktan, Cuma namazına giden öğretmenlere ve öğrencileri taşa tutmaktan çekinmeyen CHP güdümlü yobazların çirkin bir adım daha attığı belirlendi. İzmir’de bir öğretmen, öğrencilerini Mustafa Kemal büstü önünde secde ettirme cüretinde bulundu.

 

BU ÇAĞDA BU KAFA

Konak’ta bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda görevli Sınıf Öğretmeni Melike Murat Yılmaz, 6 Kasım’da okul bahçesinde topladığı öğrencilerine uyguladığı secde dayatması infiale neden oldu. Mustafa Kemal’i anma töreninde putperestleri hatırlara getiren tabloyu öğretmenlerin ve velilerin alkışlayacak kadar zavallılaşmaları ise “Vah vah” dedirtti. Okul yönetimine köpüren toplumdan “Olmaz olsun böyle Atatürkçülük” feryadı yükseldi.

 

CAMİYİ ÇEKEMEZLER

Bir dönem Cuma namazına giden öğrencileri afişe eden görünüşte duayen gazeteci Uğur Dündar’ın, camileri dolduran 40 bin çocuğa bisiklet vaadinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ni yıpratmak için yarışan Sözcü ve Cumhuriyet’in Atatürk sömürüleri ise yeniden hatırlandı. Uzmanlar, 28 Şubatçı zihniyetin İzmir’de hortladığını vurguladılar. Öğrencileri Mustafa Kemal’e secde ettirmenin akla ziyan bir uygulama olduğunu söylediler. “Okullarımızdan Atatürk istismarcısı, heykelci, putçu kafanın ayıklanmasının vakti geldi hatta geçti” diye eklediler. Akit’e konuşan Sosyolog Adnan Kalkan, şunları dile getirdi: “Bu toplumun hamuru İslâm’la yoğrulmuştur. Bu hamurla Çanakkale’de yedi düvele savaş meydanı dar edilmiştir. 15 Temmuz’da ise hainlerin 40 yıllık planları bir gecede boşa çıkarılmıştır. Biz, neslimizi milli ve manevi değerlerle yetiştirmek istedikçe ipi dışarda olan bir kesim neslimizi inanç ya da değer kodlarından koparmak için her yolu deniyor. Bu kesimi bazen İsrail’i savunurken, bazen Türkiye’ye karşı dış devletlerden müdahale talep ederken, bazen yerli üretimi önlemeye girişirken, bazen başörtüsüne ve Diyanet kubbesine karşı çıkarken görürsünüz.

 

KİSVELERİ BELLİ

“Anılan kesimin temsilcileri, millete düşman olanları savunurken milli ve manevi değerleri ise yerden yere vururlar. Fakat her neyi savunurlarsa ve karşı çıkarlarsa Atatürkçülük ve laiklik kisvesinde yaparlar. İslâm düşmanlığında buluşurlar. Öyle ki bunların diğer dinlerle sorunları da yoktur. Bu kesim bir süredir gencecik yavrularımızı her türlü sapkın ideolojilerine alet etmektedir. Bu kesim için gencecik çocuklarımızı Atatürk büstü önünde secde ettirmek ise moda oldu. Alnı sadece Allah huzurunda kulluk ibadetinde secdeye varan bir ümmetin evlatlarını büst önünde eğdirmeleri bu ümmetin inanç kodlarıyla oynamaktır.

 

LEKUM DİNUKUM...

“Elbette herkesin inancı kendine. Herkes dilediğine iman eder. İster sever ister tapar. Neticesini ahirette görür. Kafirun Suresi’nde de dendiği gibi ‘Onların dini onlara, bizim dinimiz bize’. Hakikat böyle. Onun dışında Atatürk sömürüsünü bırakmayanlar, sıkıntılara neden oluyorlar. Kendi inançlarını yaşayabilirler ama neslimizi ideolojilerine alet edemezler. Zaten biz, böyle bir duruma sessiz kalamayız. Bu ideolojik bataklığa batanları yetkililere buradan şikâyet ediyoruz. Burada yapılan toplumu inanç değerleriyle karşı karşıya getirmek toplumun huzurunu bozmaktır. Bir kesimin inancını aşağılamaktır. Ve biz bu şirk faaliyetinde bulunanlara rağmen neslimizi milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmeye devam edeceğiz.”

