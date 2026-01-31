  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar AKINCI vurdu! Tamı tamına 100 km üzerinde büyük caydırıcılık Bakan Uraloğlu: "Elleçlenen yük miktarı 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı" Bir rekor da elleçlemeden Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık
Gündem Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan
Gündem

Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan

Ekonomist Nejat Özonay, CHP'li İBB'nin su faturalarına yönelik son zamlarının ardından evine gelen faturaya tepki gösterdi.

Suya indirim sözü verip 6 yılda yüzde 1065 oranında zam yapan CHP'li İBB vatandaşları çileden çıkarmayı sürdürüyor.

 İSKİ'nin vatandaşları adeta soymasına Nejat Özonay X'teki hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

 

Özonay yaptığı paylaşımda, "İSKİ suya zam yapmaya doyamadı. Bu ayın su faturası geçen aya göre oldukça yüksek geldi. Elektrik faturasının da üzerinde.
Geçmişte elektrik faturası su faturasının 3-4 katı olurdu. Hala, elektriği ucuza kullanıyoruz dediğimizde gelip ezbere itiraz edenler var. Bir tanesi de su faturasını gündeme getirmiyor" dedi.

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı
İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

Gündem

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!
CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

Gündem

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki
İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki

Gündem

İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

Gündem

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23