Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan
Ekonomist Nejat Özonay, CHP'li İBB'nin su faturalarına yönelik son zamlarının ardından evine gelen faturaya tepki gösterdi.
Suya indirim sözü verip 6 yılda yüzde 1065 oranında zam yapan CHP'li İBB vatandaşları çileden çıkarmayı sürdürüyor.
İSKİ'nin vatandaşları adeta soymasına Nejat Özonay X'teki hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Özonay yaptığı paylaşımda, "İSKİ suya zam yapmaya doyamadı. Bu ayın su faturası geçen aya göre oldukça yüksek geldi. Elektrik faturasının da üzerinde.
Geçmişte elektrik faturası su faturasının 3-4 katı olurdu. Hala, elektriği ucuza kullanıyoruz dediğimizde gelip ezbere itiraz edenler var. Bir tanesi de su faturasını gündeme getirmiyor" dedi.
