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Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı

DÜZCE (İHA) – Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:46:57 -
Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi genç yaşlı tanımadı

DÜZCE (İHA) – Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü saat 19.19’da program düzenledi. Anıtpark Meydanı’nda otobüsten okunan İstiklal Marşı’na genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101. yılı korona virüs salgınına denk gelince programlar da katılım olmadan yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı’nda program düzenledi. İl Müdürlüğüne ait otobüsten okunan İstiklal Marşı’na vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler ellerine aldıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle İstiklal Marşı’na ve öncesinde okunan marşlara eşlik etti.


Gençlik Merkezi Lideri Ahmet Yılmaz, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak saatlerimiz 19.19’u gösterirken İstiklal Marşı’nı vatandaşlarımızla birlikte okuduk. Sağolsunlar bize eşlik ettiler” dedi.


65 yaş üstü vatandaşların Atatürk posterlerini ellerine alarak önce sallamaları, sonra ise kalplerinin üzerine bastırması ise yürekleri kabarttı.

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