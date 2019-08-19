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Atatürk Üniversitesi, tarımsal eğitimin ilerlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:14
Atatürk Üniversitesi, tarımsal eğitimin ilerlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni akademik döneme başlamadan önce birimlerindeki eksiklikleri gidermek ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.


Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç öncülüğünde başlatılan Yeni YÖK’ün üniversitelere çizdiği vizyon çerçevesinde Atatürk Üniversitesinde başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen sağlıktan spora, eğitimden ziraata pek çok akademik çalışmanın yeni eğitim döneminde de artarak devam edeceğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla incelemelerini sürdürüyor.


Bu kapsamda, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden Rektör Çomaklı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gıda Mühendisliği Laboratuvarları ile Ekmek ve Süt Fabrikasına da ziyarette bulunan Rektör Çomaklı, yaptığı değerlendirmede kırsal kalkınmanın önemine değindi.


“Ülkelerin Kalkınmasında Tarım Hâlâ Temel Faktör Olarak Görevini Sürdürmektedir”


Bilimsel ve teknolojik imkânların her geçen gün değiştiğine ve geliştiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki verimi artırmak, ilin ekonomisinin lokomotifi olan bu sektörlerin daha bilimsel yapılmasını sağlamak istediklerini vurguladı.


Rektör Çomaklı: “Ülkemizde tarım sektörü, toplumumuzun temel beslenme gereksinimlerini karşılayan, ülke genelinde istihdam yaratan, sanayiye ham madde sağlayan, ihracat ürünleriyle ülkemize döviz getiren, milli ekonomimizin temel sektörlerinin başında gelmektedir. Ülkelerin kalkınmasında tarım hâlâ temel faktör olarak görevini sürdürmektedir. Tarım sektöründe verimliliği artırmak, teknik gelişmeleri uygulamaya koymak, tüketicilerin sağlıklı ve uygun fiyatlarla tarımsal ürünlere ulaşımını sağlamak tarımsal eğitimden geçmektedir” dedi.


Ziraat Fakültelerinde beyaz önlüklü bilim insanlarının artması ve tarım sektörüne girmesinin tarımda verimliliğin ve istihdamın büyümesi anlamına geldiğini belirten Rektör Çomaklı; iklim değişiklikleri, azalan su kaynakları, artan gıda fiyatları ve her an çıkma ihtimali bulunan gıda krizlerinin sadece tarım sektörünü değil, küresel ekonomileri de önemli ölçüde etkileyeceğini, böylesi bir durumda tarımsal üretimi ve tarımsal eğitimini güçlendiren ülkelerin sağlıklı bir büyüme göstereceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:14
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