Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt tarihi 2021

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde yer alan programlar için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi kayıtları Özel yetenek sınavı sonucunda yerleşmiş olduğunuz programa kayıt işlemlerinizi 21 – 22 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıda yer alan açıklamalara bağlı olarak yapabilirsiniz. Kayıt işlemini yaparken;

Halen kayıtlı olduğunuz liseden mezun olamadıysanız ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezun olabilecekseniz taahhütnameyi onaylamanız,

Lise mezuniyet tarihiniz 2008 yılı veya daha öncesi ise elinizde bulunan diploma veya mezuniyet belgesinin bir suretini sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Herhangi bir internet tarayıcısının adres satırına obs.atauni.edu.tr adresini yazarak Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasına erişim sağlayınız.

Eriştiğiniz sayfada hizmet verilen Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilmek için; Kullanıcı adı olarak; T.C Kimlik Numaranızı Şifre olarak; T.C Kimlik numaranızın ilk 8 rakamını yazarak, GİRİŞ butonuna tıklayınız. Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda karşınıza çıkan sayfada yer alan karşılama duyurusuna tıklayınız.

Kayıt işleminize engel herhangi bir durum (lise mezuniyetbilginizin MEB’den alınamaması, herhangi bir lisans programında kayıtlı olunması vb) yoksa KAYDET butonunu tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayınız.

Liseden mezunsanız ve lise mezuniyet tarihiniz 2008 yılı veya daha öncesi ise veya Halen kayıtlı olduğunuz liseden mezun olamadıysanız ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezun olabilecekseniz lütfen durumunuza uygun seçeneği seçiniz.

Liseden mezunsanız ve lise mezuniyet tarihiniz 2008 yılı veya daha öncesi ise sahip olduğunuz Lise Diplomasını sisteme yükleyip KAYDET butonuna tıklayınız.

Halen kayıtlı olduğunuz liseden mezun olamadıysanız ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezun olabilecekseniz sarı renkli alanda yer alan metni okuyunuz ve OKUDUM KABUL EDİYORUM sekmesini işaretleyerek KAYDET butonuna tıklayınız. 31 Aralık 2020 tarihine kadar lise mezuniyet belgesini Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmemeniz halinde KAYDINIZIN SİLİNECEĞİNİ unutmayınız.