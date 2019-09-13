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Atatürk Üniversitesi Esav İle Erzurum Tanıtım Günleri için bir araya geldi

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Rektör Prof.

13 Eylül 2019 Cuma 11:24
Atatürk Üniversitesi Esav İle Erzurum Tanıtım Günleri için bir araya geldi

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, ESAV’ın önümüzdeki ay Ankara’da düzenlemeyi planladığı Erzurum Tanıtım Günleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade eden Genel Başkan Aksungur, düzenlemeyi planladıkları etkinlikte 62 yıllık geçmişiyle ülke yükseköğretiminde önemli bir konumda bulunan Atatürk Üniversitesinin sağlayacağı her türlü desteğin kendileri için oldukça değerli olacağını aktardı. Özellikle şehrin tanıtılması noktasında alanında uzman akademisyenlerce verilecek konferanslar ile halkın Erzurum’daki gelişmelerden daha da fazla haberdar olacağına vurgu yapan Aksungur, konuya gösterdiği yakın ilgiden ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.


Erzurum’un tanıtılmaya değer birçok güzelliğinin olduğunu belirten Rektör Çomaklı ise bu amaç doğrultusunda yapılacak tüm etkinliklere her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Sosyal yapısı, manevi havası, kültürü ve tarihi ile Erzurum’un benzersiz bir şehir olduğuna dikkat çeken Çomaklı, bu özellikleri ön plana çıkarmak için Atatürk Üniversitesi bünyesinde çalışmaların devam ettiği bilgisini de misafiriyle paylaştı. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’un kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade etti. İstişare kültürüne sağladığı katkılardan dolayı ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur’a teşekkür eden Çomaklı, Erzurum Tanıtım Günleri için gereken desteği sağlayacaklarını da bir kez daha sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:24
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